第 1 张图片，共 4 张图片
LeBron
篮球双肩包
49% 折让
售罄：
此配色当前无货
LeBron 篮球双肩包具备轻盈利落感和实用功能性，采用可调式肩带、宽敞拉链隔层和多口袋设计，为小物件提供充沛存储空间。
- 显示颜色： 黑/黑/队橙
- 款式： BA6155-010
LeBron
49% 折让
源自詹姆斯系列，时尚包袋
LeBron 篮球双肩包具备轻盈利落感和实用功能性，采用可调式肩带、宽敞拉链隔层和多口袋设计，为小物件提供充沛存储空间。
多功能设计
拉链主袋包含可收纳笔记本电脑的开口袋和可存放小物品的内置拉链袋。
额外口袋
侧边添加拉链口袋，便于存放钥匙、卡片和小物件。另一侧搭配网眼布开口袋，适合存放水壶。
舒适携带
符合人体工学的可调节肩带设计，舒适贴合身体。
实用升级
肩带添加织带，搭配主袋，方便收纳可系带固定的装备。
产品细节
- 尺寸：51 x 29 x 13 厘米
- 顶部便携提手
- 面料： 聚酯纤维
- 显示颜色： 黑/黑/队橙
- 款式： BA6155-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。