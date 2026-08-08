LeBron 篮球双肩包具备轻盈利落感和实用功能性，采用可调式肩带、宽敞拉链隔层和多口袋设计，为小物件提供充沛存储空间。

拉链主袋包含可收纳笔记本电脑的开口袋和可存放小物品的内置拉链袋。

LeBron 篮球双肩包具备轻盈利落感和实用功能性，采用可调式肩带、宽敞拉链隔层和多口袋设计，为小物件提供充沛存储空间。

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