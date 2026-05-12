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LeBron
詹姆斯大童加绒篮球连帽衫
20% 折让
LeBron 詹姆斯大童加绒篮球连帽衫采用柔软加绒针织面料，温暖舒适。超宽松版型，塑就休闲风范，营造充裕叠搭空间。这款连帽衫为王者之选。
- 显示颜色： 黑/日晕黄
- 款式： IQ0268-010
LeBron
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LeBron 詹姆斯大童加绒篮球连帽衫采用柔软加绒针织面料，温暖舒适。超宽松版型，塑就休闲风范，营造充裕叠搭空间。这款连帽衫为王者之选。
其他细节
加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/日晕黄
- 款式： IQ0268-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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