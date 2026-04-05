LeBron 签名系列专为篮球精英而生，旨在向勒布朗在篮球界的霸主地位致敬。LeBron Nike 詹姆斯男子仿丝绒长裤采用宽松版型和柔软非凡的仿丝绒面料，结合网眼布里料，塑就精致篮球格调，彰显詹皇风范。

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