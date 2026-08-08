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LeBron x Space Jam: A New Legacy
Nike Dri-FIT 男子篮球T恤
¥259
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此配色当前无货
穿上 LeBron x Space Jam: A New Legacy Nike Dri-FIT 男子篮球T恤，畅享篮球运动乐趣。采用柔软的导湿速干面料，结合独特的缝制运动员标志，灵感源自电影《Space Jam: A New Legacy》。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DH3832-010
LeBron x Space Jam: A New Legacy
¥259
尽情灌篮
穿上 LeBron x Space Jam: A New Legacy Nike Dri-FIT 男子篮球T恤，畅享篮球运动乐趣。采用柔软的导湿速干面料，结合独特的缝制运动员标志，灵感源自电影《Space Jam: A New Legacy》。
其他细节
- 导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适
- 针织面料，柔软轻盈
产品细节
- 罗纹领口
- 印花图案
- 缝制运动员标签
- 面料：59% 棉/41% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DH3832-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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