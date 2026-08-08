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LeBron x Tune Squad Nike DNA 男子球衣 - 白色/冷灰

LeBron x Tune Squad

Nike DNA 男子球衣

¥549

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Nike 推出 LeBron x Tune Squad Nike DNA 男子球衣，向《空中大灌篮》元年版致敬。采用顺滑光泽面料结合撞色条纹细节设计，巧搭和电影中滑稽着装相吻合的精致刺绣图案。


  • 显示颜色： 白色/冷灰
  • 款式： CW4279-100

LeBron x Tune Squad

¥549

当詹姆斯系列邂逅《空中大灌篮》

Nike 推出 LeBron x Tune Squad Nike DNA 男子球衣，向《空中大灌篮》元年版致敬。采用顺滑光泽面料结合撞色条纹细节设计，巧搭和电影中滑稽着装相吻合的精致刺绣图案。

对比效果兼具纹理质感

采用聚酯纤维 Durasheen 面料，缔造顺滑光泽外观，与领口和袖孔的罗纹条纹形成撞色效果。

经典《空中大灌篮》

正面饰有靶心印花，其上部缝有 Tune Squad 刺绣贴片。胸前缝有“What’s Up, Doc?”刺绣贴片。

勒布朗·詹姆斯的十足魅力

勒布朗·詹姆斯元素遍布球衣：背面印花姓名和缝制 #23、缝制便签贴片以及标有“Strive for Greatness”（自强不息）的梭织下摆标签。

其他细节

Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验

产品细节

  • 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/冷灰
  • 款式： CW4279-100

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