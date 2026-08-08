第 1 张图片，共 6 张图片
LeBron x Tune Squad
Nike DNA 男子球衣
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike 推出 LeBron x Tune Squad Nike DNA 男子球衣，向《空中大灌篮》元年版致敬。采用顺滑光泽面料结合撞色条纹细节设计，巧搭和电影中滑稽着装相吻合的精致刺绣图案。
- 显示颜色： 白色/冷灰
- 款式： CW4279-100
LeBron x Tune Squad
¥549
当詹姆斯系列邂逅《空中大灌篮》
Nike 推出 LeBron x Tune Squad Nike DNA 男子球衣，向《空中大灌篮》元年版致敬。采用顺滑光泽面料结合撞色条纹细节设计，巧搭和电影中滑稽着装相吻合的精致刺绣图案。
对比效果兼具纹理质感
采用聚酯纤维 Durasheen 面料，缔造顺滑光泽外观，与领口和袖孔的罗纹条纹形成撞色效果。
经典《空中大灌篮》
正面饰有靶心印花，其上部缝有 Tune Squad 刺绣贴片。胸前缝有“What’s Up, Doc?”刺绣贴片。
勒布朗·詹姆斯的十足魅力
勒布朗·詹姆斯元素遍布球衣：背面印花姓名和缝制 #23、缝制便签贴片以及标有“Strive for Greatness”（自强不息）的梭织下摆标签。
其他细节
Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
产品细节
- 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/冷灰
- 款式： CW4279-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。