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LeBron XVI Low EP
男子篮球鞋
50% 折让
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此配色当前无货
球场之上势不可挡，日常生活中影响力非凡，勒布朗将继续领导运动和文化革命。LeBron XVI Low EP 从勒布朗的一款复古鞋款汲取设计灵感，采用醒目主打配色，搭载揉合 Max Air 和 Zoom Air 技术的强劲缓震系统。
- 显示颜色： 大学红/校园粟黄/校园宝蓝
- 款式： CK2172-600
LeBron XVI Low EP
50% 折让
强劲迅疾切入，专为勒布朗打造
球场之上势不可挡，日常生活中影响力非凡，勒布朗将继续领导运动和文化革命。LeBron XVI Low EP 从勒布朗的一款复古鞋款汲取设计灵感，采用醒目主打配色，搭载揉合 Max Air 和 Zoom Air 技术的强劲缓震系统。
强劲缓震，灵敏响应
结合 Max Air 和 Zoom Air 缓震系统，在碰撞着地时提供减震缓冲，并产生强大的能量回馈。匠心外底设计，带来灵动自如的出众赛场表现。
方便穿脱，专属锁定
弹性鞋口可扩展，易于穿脱。穿上鞋子后，专属系带系统可调整至你想要的锁定效果。
产品细节
- 弹性泡棉中底
- 立体橡胶外底
- 显示颜色： 大学红/校园粟黄/校园宝蓝
- 款式： CK2172-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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