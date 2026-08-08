LeBron XVI Low EP

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强劲迅疾切入，专为勒布朗打造

球场之上势不可挡，日常生活中影响力非凡，勒布朗将继续领导运动和文化革命。LeBron XVI Low EP 从勒布朗的一款复古鞋款汲取设计灵感，采用醒目主打配色，搭载揉合 Max Air 和 Zoom Air 技术的强劲缓震系统。

强劲缓震，灵敏响应

结合 Max Air 和 Zoom Air 缓震系统，在碰撞着地时提供减震缓冲，并产生强大的能量回馈。匠心外底设计，带来灵动自如的出众赛场表现。

方便穿脱，专属锁定

弹性鞋口可扩展，易于穿脱。穿上鞋子后，专属系带系统可调整至你想要的锁定效果。