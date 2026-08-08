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LeBron XVII EP
男子篮球鞋
¥1,599
售罄：
此配色当前无货
LeBron XVII EP 男子篮球鞋依托勒布朗的力量和速度，塑就出众包覆性和支撑力，助你制霸赛场。组合缓震设计，为勒布朗带来出色减震支撑效果和灵敏响应回弹能量，助力畅享漫长赛季。
- 显示颜色： 黑/大学红/白色
- 款式： BQ3178-006
LeBron XVII EP
¥1,599
铸就力量，无所畏惧
LeBron XVII EP 男子篮球鞋依托勒布朗的力量和速度，塑就出众包覆性和支撑力，助你制霸赛场。组合缓震设计，为勒布朗带来出色减震支撑效果和灵敏响应回弹能量，助力畅享漫长赛季。
主宰赛场
Flyknit 结构和模压纱线组合而成 KnitPosite，呈现盘旋图案。轻盈耐穿且富有支撑力，每只鞋款都具有别具一格的出众外观。
减震设计，出色爆发力
这款 Nike 篮球鞋专为勒布朗设计，后跟搭载大型 Max Air 缓震配置，减震效果出众。前足搭载 Zoom Air 缓震配置，清晰可见，塑就快速持续的灵敏响应表现，助力完成快节奏运动。
方便穿脱
宽版鞋口搭配传统鞋舌，易于穿脱，打造舒适非凡且锁定贴合的脚感。
其他细节
- Max Air 缓震配置下方加入柔软泡棉贴片，为后跟部位提升缓震性能
- 塑料夹包覆后跟，稳固锁定双足
产品细节
- 弹性泡棉中底
- 耐穿橡胶外底
- 显示颜色： 黑/大学红/白色
- 款式： BQ3178-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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