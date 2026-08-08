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LeBron XVII EP 男子篮球鞋 - 黑/大学红/白色

LeBron XVII EP

男子篮球鞋

¥1,599

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LeBron XVII EP 男子篮球鞋依托勒布朗的力量和速度，塑就出众包覆性和支撑力，助你制霸赛场。组合缓震设计，为勒布朗带来出色减震支撑效果和灵敏响应回弹能量，助力畅享漫长赛季。


  • 显示颜色： 黑/大学红/白色
  • 款式： BQ3178-006

LeBron XVII EP

¥1,599

铸就力量，无所畏惧

LeBron XVII EP 男子篮球鞋依托勒布朗的力量和速度，塑就出众包覆性和支撑力，助你制霸赛场。组合缓震设计，为勒布朗带来出色减震支撑效果和灵敏响应回弹能量，助力畅享漫长赛季。

主宰赛场

Flyknit 结构和模压纱线组合而成 KnitPosite，呈现盘旋图案。轻盈耐穿且富有支撑力，每只鞋款都具有别具一格的出众外观。

减震设计，出色爆发力

这款 Nike 篮球鞋专为勒布朗设计，后跟搭载大型 Max Air 缓震配置，减震效果出众。前足搭载 Zoom Air 缓震配置，清晰可见，塑就快速持续的灵敏响应表现，助力完成快节奏运动。

方便穿脱

宽版鞋口搭配传统鞋舌，易于穿脱，打造舒适非凡且锁定贴合的脚感。

其他细节

  • Max Air 缓震配置下方加入柔软泡棉贴片，为后跟部位提升缓震性能
  • 塑料夹包覆后跟，稳固锁定双足

产品细节

  • 弹性泡棉中底
  • 耐穿橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/大学红/白色
  • 款式： BQ3178-006

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品的鞋面采用了 KnitPosite 技术制成，基于这种技术在制作工艺上的特殊性，最终鞋面呈现出来的颜色效果可能每一只都有些许差异，以体现这款鞋子在设计上的独特性。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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