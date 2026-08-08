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LeBron XVIII EP 男/女篮球鞋 - 黑/黑/电子绿

LeBron XVIII EP

男/女篮球鞋

¥1,599

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勒布朗在赛场上加速驰骋时，迸发非凡力量。LeBron XVIII EP 男/女篮球鞋采用匠心设计，在减轻压力的同时，亦能充分利用自身优势。足底搭载缓震配置，令其发挥势不可挡的疾速表现。


  • 显示颜色： 黑/黑/电子绿
  • 款式： CQ9284-005

LeBron XVIII EP

¥1,599

非凡力量，焕新升级

勒布朗在赛场上加速驰骋时，迸发非凡力量。LeBron XVIII EP 男/女篮球鞋采用匠心设计，在减轻压力的同时，亦能充分利用自身优势。足底搭载缓震配置，令其发挥势不可挡的疾速表现。

制霸赛场

后跟下方搭载 Max Air，缔造出色缓震效果。模压 TPU 后跟稳定包裹设计，帮助稳固双足，令你在场上自如发力。

引爆迅疾

全掌型 Zoom Air 缓震配置，结合后跟 Max Air，打造出色缓震性能。大体积缓震配置，塑就出色能量回馈，助力引爆疾速。

系带设计，稳固双足

KnitPosite 2.0 结合弹性针织设计，轻盈透气，塑就稳固贴合脚感。鞋带穿过巧妙融入针织材料的孔道，提升锁定效果且不增加滞重感。

舒适鞋舌

每个鞋舌搭配 3 个 Air 气囊，为足面提供非凡舒适感。

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 耐穿橡胶外底搭配多向抓地纹路设计
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/黑/电子绿
  • 款式： CQ9284-005

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