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LeBron XVIII EP
男/女篮球鞋
¥1,599
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此配色当前无货
勒布朗在赛场上加速驰骋时，迸发非凡力量。LeBron XVIII EP 男/女篮球鞋采用匠心设计，有助减轻压力的同时，亦能充分利用自身优势。足底搭载缓震配置，助力发挥出色表现。
- 显示颜色： 黑/典雅托帕石色/暗宝蓝/浅蓝
- 款式： DB7644-003
LeBron XVIII EP
¥1,599
非凡力量，焕新升级
勒布朗在赛场上加速驰骋时，迸发非凡力量。LeBron XVIII EP 男/女篮球鞋采用匠心设计，有助减轻压力的同时，亦能充分利用自身优势。足底搭载缓震配置，助力发挥出色表现。
制霸赛场
后跟搭载 Max Air，缔造出色缓震效果。模压 TPU 后跟稳定包裹设计，帮助稳固双足，令你在场上自如发力。
引爆迅疾
全掌型 Zoom Air 缓震配置搭载后跟 Max Air，缔造出色缓震性能。大体积缓震配置，可提供出色的能量回馈，助力引爆疾速。
系带设计，稳固双足
KnitPosite 2.0 结合弹性针织设计，轻盈透气，塑就稳固贴合脚感。鞋带穿过巧妙融入针织材料的孔道，提升锁定效果且不增加滞重感。
舒适鞋舌
每个鞋舌内嵌 3 个 Air 气囊，为足面提供非凡舒适感。
产品细节
- 加垫鞋口
- 橡胶外底搭配多向抓地纹路设计
- 显示颜色： 黑/典雅托帕石色/暗宝蓝/浅蓝
- 款式： DB7644-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。