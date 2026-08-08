LeBron XVIII EP

¥1,599

非凡力量，焕新升级

勒布朗在赛场上加速驰骋时，迸发非凡力量。LeBron XVIII EP 男/女篮球鞋采用匠心设计，有助减轻压力的同时，亦能充分利用自身优势。足底搭载缓震配置，助力发挥出色表现。

制霸赛场

后跟搭载 Max Air，缔造出色缓震效果。模压 TPU 后跟稳定包裹设计，帮助稳固双足，令你在场上自如发力。

引爆迅疾

全掌型 Zoom Air 缓震配置搭载后跟 Max Air，缔造出色缓震性能。大体积缓震配置，可提供出色的能量回馈，助力引爆疾速。

系带设计，稳固双足

KnitPosite 2.0 结合弹性针织设计，轻盈透气，塑就稳固贴合脚感。鞋带穿过巧妙融入针织材料的孔道，提升锁定效果且不增加滞重感。

舒适鞋舌

每个鞋舌内嵌 3 个 Air 气囊，为足面提供非凡舒适感。