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LeBron XVIII Low (PS)
幼童运动童鞋
¥569
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此配色当前无货
LeBron XVIII Low (PS) 幼童运动童鞋由 Nike 与《Space Jam: A New Legacy》联袂打造，旨在致敬这部全新推出的运动和家庭冒险电影。该传奇鞋款以 Wile E. Coyote 和 Roadrunner 为设计灵感，搭配趣味十足的 LeBron 标志，彰显詹皇风范。
- 显示颜色： 赛车蓝/波罗的海蓝/大学金/白色
- 款式： DJ3761-401
LeBron XVIII Low (PS)
¥569
焕新经典
LeBron XVIII Low (PS) 幼童运动童鞋由 Nike 与《Space Jam: A New Legacy》联袂打造，旨在致敬这部全新推出的运动和家庭冒险电影。该传奇鞋款以 Wile E. Coyote 和 Roadrunner 为设计灵感，搭配趣味十足的 LeBron 标志，彰显詹皇风范。
经久耐穿
半透明材料质感轻盈，柔韧灵活，适合日常玩耍时穿着。
畅动自如
低帮款式缔造迅疾外观，可为成长中的双足带来非凡轻盈脚感。后跟添加柔软设计，带来非凡舒适感受。
轻松迈步
中底搭载柔软泡绵缓震配置，让成长中的双足倍感舒适。
其他细节
全掌型橡胶鞋底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 赛车蓝/波罗的海蓝/大学金/白色
- 款式： DJ3761-401
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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