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LeBron XVIII Low (PS) 幼童运动童鞋 - 赛车蓝/波罗的海蓝/大学金/白色

LeBron XVIII Low (PS)

幼童运动童鞋

¥569

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LeBron XVIII Low (PS) 幼童运动童鞋由 Nike 与《Space Jam: A New Legacy》联袂打造，旨在致敬这部全新推出的运动和家庭冒险电影。该传奇鞋款以 Wile E. Coyote 和 Roadrunner 为设计灵感，搭配趣味十足的 LeBron 标志，彰显詹皇风范。


  • 显示颜色： 赛车蓝/波罗的海蓝/大学金/白色
  • 款式： DJ3761-401

LeBron XVIII Low (PS)

¥569

焕新经典

LeBron XVIII Low (PS) 幼童运动童鞋由 Nike 与《Space Jam: A New Legacy》联袂打造，旨在致敬这部全新推出的运动和家庭冒险电影。该传奇鞋款以 Wile E. Coyote 和 Roadrunner 为设计灵感，搭配趣味十足的 LeBron 标志，彰显詹皇风范。

经久耐穿

半透明材料质感轻盈，柔韧灵活，适合日常玩耍时穿着。

畅动自如

低帮款式缔造迅疾外观，可为成长中的双足带来非凡轻盈脚感。后跟添加柔软设计，带来非凡舒适感受。

轻松迈步

中底搭载柔软泡绵缓震配置，让成长中的双足倍感舒适。

其他细节

全掌型橡胶鞋底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 赛车蓝/波罗的海蓝/大学金/白色
  • 款式： DJ3761-401

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