LeBron XVIII Low EP

¥1,299

轻盈疾速风范，焕新改良设计

球员詹姆斯具有出众的爆发力和敏捷性，一款轻盈且性能强大的篮球鞋有助其充分发挥自身能力，并实现快速移动。LeBron XVIII Low EP 男/女篮球鞋沿用 XVII 的缓震系统，巧妙平衡舒适度和缓震性能。采用轻盈材料，搭配覆面和结构化后跟，为詹姆斯提供出众支撑力，同时保证脚踝可以灵活运动。

回弹缓震 后跟搭载 Max Air 缓震配置，可为如詹姆斯般高大壮硕的球员带来出众缓震体验。搭配全掌型 Nike React 技术，缔造平稳过渡体验和出众缓震性能。 轻盈材料，经久耐穿 鞋面采用轻盈匠心材料，展现鞋款的多个层次。覆面带来出众耐穿性的同时，减轻了滞重感。 稳固后跟 外置模压后跟夹，提供轻盈支撑效果，有助稳固后跟。