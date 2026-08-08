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LeBron XVIII Low EP
男/女篮球鞋
¥1,299
售罄：
此配色当前无货
球员詹姆斯具有出众的爆发力和敏捷性，一款轻盈且性能强大的篮球鞋有助其充分发挥自身能力，并实现快速移动。LeBron XVIII Low EP 男/女篮球鞋沿用 XVII 的缓震系统，巧妙平衡舒适度和缓震性能。采用轻盈材料，搭配覆面和结构化后跟，为詹姆斯提供出众支撑力，同时保证脚踝可以灵活运动。
- 显示颜色： 树莓红/浅怒火蓝/白金色/黑
- 款式： CV7564-600
LeBron XVIII Low EP
¥1,299
轻盈疾速风范，焕新改良设计
球员詹姆斯具有出众的爆发力和敏捷性，一款轻盈且性能强大的篮球鞋有助其充分发挥自身能力，并实现快速移动。LeBron XVIII Low EP 男/女篮球鞋沿用 XVII 的缓震系统，巧妙平衡舒适度和缓震性能。采用轻盈材料，搭配覆面和结构化后跟，为詹姆斯提供出众支撑力，同时保证脚踝可以灵活运动。
回弹缓震
后跟搭载 Max Air 缓震配置，可为如詹姆斯般高大壮硕的球员带来出众缓震体验。搭配全掌型 Nike React 技术，缔造平稳过渡体验和出众缓震性能。
轻盈材料，经久耐穿
鞋面采用轻盈匠心材料，展现鞋款的多个层次。覆面带来出众耐穿性的同时，减轻了滞重感。
稳固后跟
外置模压后跟夹，提供轻盈支撑效果，有助稳固后跟。
产品细节
- 轻盈加衬鞋舌
- 无缝鞋头覆面
- 加垫鞋口
- 橡胶外底采用菱形镂空设计
- 显示颜色： 树莓红/浅怒火蓝/白金色/黑
- 款式： CV7564-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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