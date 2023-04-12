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      LeBron XVIII Low EP

      男/女篮球鞋

      ¥1,299

      球员詹姆斯具有出众的爆发力和敏捷性，一款轻盈且性能强大的篮球鞋有助其充分发挥自身能力，并实现快速移动。LeBron XVIII Low EP 男/女篮球鞋沿用 XVII 的缓震系统，巧妙平衡舒适度和缓震性能。采用轻盈材料，搭配覆面和结构化后跟，为詹姆斯提供出众支撑力，同时保证脚踝可以灵活运动。

      • 显示颜色： 树莓红/浅怒火蓝/白金色/黑
      • 款式： CV7564-600

      尺寸与尺码

      温馨提示：根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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