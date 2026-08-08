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LeBron XIX EP
男/女篮球鞋
¥1,599
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勒布朗·詹姆斯总能在惊险时刻和紧要关头突破万难、勇往直前。LeBron XIX EP 男/女篮球鞋兼备 Max Air x Zoom Air 缓震系统和稳固贴合性能，借助勒布朗这类强劲球员的强大能量，制胜球场，所向披靡。舒适内靴巧搭精巧覆面设计，结合穿行其间的鞋带，有效减少双足在鞋内打滑。鞋舌和鞋口搭配气囊，帮助减轻鞋身重量，保持脚踝舒适贴合，赋予球员稳固脚感和十足信心，全力以赴应对挑战。
- 显示颜色： 雾灰/荷兰橙/亮深红/罗马绿
- 款式： DC9341-001
LeBron XIX EP
¥1,599
蓄势待发，驰骋球场
勒布朗·詹姆斯总能在惊险时刻和紧要关头突破万难、勇往直前。LeBron XIX EP 男/女篮球鞋兼备 Max Air x Zoom Air 缓震系统和稳固贴合性能，借助勒布朗这类强劲球员的强大能量，制胜球场，所向披靡。舒适内靴巧搭精巧覆面设计，结合穿行其间的鞋带，有效减少双足在鞋内打滑。鞋舌和鞋口搭配气囊，帮助减轻鞋身重量，保持脚踝舒适贴合，赋予球员稳固脚感和十足信心，全力以赴应对挑战。
回弹缓震
可视 Max Air 缓震配置搭配前足下方回弹 Zoom Air 缓震配置，打造回弹缓震脚感。Max Air 缓震配置有助于提供出色能量回馈效果，Zoom Air 缓震配置助你纵横球场。鞋底设计仿若气阀和导管，展现时尚外观。
轻盈包覆
全掌型内靴贴合足形，塑就舒适稳固脚感。轻薄半透明外层，轻盈耐穿，打造出众包覆体验，有助于减少鞋内打滑现象。
詹皇风范，势控全场
橡胶外底融入精制微型刀片式纹路，设计灵感汲取自勒布朗皇冠标志，铸就多向抓地表现。
缓震鞋款，出众体验
鞋舌和鞋口搭配气囊，赋予足背和脚踝轻盈缓震体验。
其他细节
- Cushlon 泡绵中底，柔软稳定，具备出众回弹性能
- Flywire 飞线从中底延伸而上，可在系紧鞋带时有效稳固双足
- TPU 材质，为中足提供出色支撑力和稳定性
- 外底勒布朗标志，清晰可见
- 橡胶外底具备出众耐穿性，以匠心设计助力纵横户外球场
产品细节
- 显示颜色： 雾灰/荷兰橙/亮深红/罗马绿
- 款式： DC9341-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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