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LeBron XIX EP 男/女篮球鞋 - 雾灰/荷兰橙/亮深红/罗马绿

LeBron XIX EP

男/女篮球鞋

¥1,599
雾灰/荷兰橙/亮深红/罗马绿
荷兰蓝/光辉绿黄/白色/石榴红

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勒布朗·詹姆斯总能在惊险时刻和紧要关头突破万难、勇往直前。LeBron XIX EP 男/女篮球鞋兼备 Max Air x Zoom Air 缓震系统和稳固贴合性能，借助勒布朗这类强劲球员的强大能量，制胜球场，所向披靡。舒适内靴巧搭精巧覆面设计，结合穿行其间的鞋带，有效减少双足在鞋内打滑。鞋舌和鞋口搭配气囊，帮助减轻鞋身重量，保持脚踝舒适贴合，赋予球员稳固脚感和十足信心，全力以赴应对挑战。


  • 显示颜色： 雾灰/荷兰橙/亮深红/罗马绿
  • 款式： DC9341-001

LeBron XIX EP

¥1,599

蓄势待发，驰骋球场

勒布朗·詹姆斯总能在惊险时刻和紧要关头突破万难、勇往直前。LeBron XIX EP 男/女篮球鞋兼备 Max Air x Zoom Air 缓震系统和稳固贴合性能，借助勒布朗这类强劲球员的强大能量，制胜球场，所向披靡。舒适内靴巧搭精巧覆面设计，结合穿行其间的鞋带，有效减少双足在鞋内打滑。鞋舌和鞋口搭配气囊，帮助减轻鞋身重量，保持脚踝舒适贴合，赋予球员稳固脚感和十足信心，全力以赴应对挑战。

回弹缓震

可视 Max Air 缓震配置搭配前足下方回弹 Zoom Air 缓震配置，打造回弹缓震脚感。Max Air 缓震配置有助于提供出色能量回馈效果，Zoom Air 缓震配置助你纵横球场。鞋底设计仿若气阀和导管，展现时尚外观。

轻盈包覆

全掌型内靴贴合足形，塑就舒适稳固脚感。轻薄半透明外层，轻盈耐穿，打造出众包覆体验，有助于减少鞋内打滑现象。

詹皇风范，势控全场

橡胶外底融入精制微型刀片式纹路，设计灵感汲取自勒布朗皇冠标志，铸就多向抓地表现。

缓震鞋款，出众体验

鞋舌和鞋口搭配气囊，赋予足背和脚踝轻盈缓震体验。

其他细节

  • Cushlon 泡绵中底，柔软稳定，具备出众回弹性能
  • Flywire 飞线从中底延伸而上，可在系紧鞋带时有效稳固双足
  • TPU 材质，为中足提供出色支撑力和稳定性
  • 外底勒布朗标志，清晰可见
  • 橡胶外底具备出众耐穿性，以匠心设计助力纵横户外球场

产品细节

  • 显示颜色： 雾灰/荷兰橙/亮深红/罗马绿
  • 款式： DC9341-001

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