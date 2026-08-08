勒布朗·詹姆斯总能在惊险时刻和紧要关头突破万难、勇往直前。LeBron XIX EP 男/女篮球鞋兼备 Max Air x Zoom Air 缓震系统和稳固贴合性能，借助勒布朗这类强劲球员的强大能量，制胜球场，所向披靡。舒适内靴巧搭精巧覆面设计，结合穿行其间的鞋带，有效减少双足在鞋内打滑。鞋舌和鞋口搭配气囊，帮助减轻鞋身重量，保持脚踝舒适贴合，赋予球员稳固脚感和十足信心，全力以赴应对挑战。

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