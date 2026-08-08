LeBron XIX Low EP

¥1,299

比起内线，大多时候，勒布朗·詹姆斯承担着控球后卫的角色，因此他希望自己在球场上可以迅捷出众。 LeBron XIX Low EP 男/女詹姆斯19实战篮球鞋采用低帮设计，轻盈的同时兼具出色包覆感，助你像勒布朗一样自如掌控赛场，发挥迅疾强劲表现。 该版本的外底融入橡胶设计，出众耐穿，专为户外球场打造。

轻柔触地

后跟搭载 Max Air 缓震配置，可为如勒布朗般高大壮硕、行动迅捷的球员带来出众缓震体验，助其轻柔触地。 搭配全掌型 Nike React 技术，塑就顺畅迈步体验。 足底搭载回弹系统，有助于在触地和起跳时缩短接地时间。

轻盈包覆

轻盈强韧鞋面，有助稳固锁定双足。 鞋面采用织物与合成材质组合设计，轻盈耐穿。 覆面设计打造出色结构感和支撑力。 鞋面采用网眼布，兼具出色透气性能和理想包覆效果，助你乐享运动，轻松驾驭脚踝微动作。

稳固后跟

模压后跟设计，提供轻盈支撑效果，有助稳固后跟。 助你在比赛时畅享稳固脚感。