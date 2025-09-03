LeBron XXII "Crown Jewel" EP
詹姆斯男子篮球鞋
¥1,399
售罄：
此配色当前无货
勒布朗仍会继续保持高水平的竞技状态，展现迅疾敏捷风采，在开放场地上成为对手心中噩梦般的存在。但即使是勒布朗，在全力冲刺时也需要支撑。于是，焕新打造的 LeBron XXII "Crown Jewel" EP 詹姆斯男子篮球鞋便应运而生。鞋鞍翼设计为中足提供出众稳定性，与后跟和前足 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动向前发展。该版本的设计灵感源自勒布朗与其小儿子的关系以及这对父子之间深深的情感共鸣。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 白色/中灰/火山岩红/光辉荧光黄
- 款式： FZ1095-101
LeBron XXII "Crown Jewel" EP
¥1,399
Crown Jewel，皇冠之珠
该鞋款采用白色鞋面，搭配霓虹色装饰，略带光泽，象征着詹皇敢于直面职业运动员和父亲双重身份带来的压力，成就人生的方方面面。
出众支撑，迅疾表现
前足大号 Air Zoom 缓震配置，塑就出众回弹性能。出众能量回馈，塑就回弹缓震的迅疾变向表现；自然贴合双足，营造灵动自如的球场脚感。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，兼具回弹缓震与出色支撑。
稳固抓附
中底融入坚固塑料稳定片，巧搭鞍翼设计，有助稳固双足。
柔软顺滑
回弹泡绵中底触感柔软，近地设计塑就出众触地脚感。
产品细节
- 合成材质鞋面
- 多向抓地底纹
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
