 
LeBron XXII EP 詹姆斯男子篮球鞋 - 暴风蓝/阴影绿/芬蓝/树莓红

LeBron XXII EP

詹姆斯男子篮球鞋

30% 折让

勒布朗·詹姆斯仍会继续保持高水平的竞技状态， 展现迅疾敏捷风采，在开放场地上成为对手心中噩梦般的存在。 但即使是勒布朗，在全力冲刺时也需要支持。 于是，焕新打造的 LeBron XXII EP 詹姆斯男子篮球鞋便应运而生。 鞋鞍翼设计为中足提供出众稳定性，与后跟和前足 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动向前发展。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 暴风蓝/阴影绿/芬蓝/树莓红
  • 款式： HV8452-400

出众支撑，迅疾表现

前足大号 Air Zoom 缓震配置，铸就出众回弹性能。出众能量回馈，塑就回弹缓震的迅疾变向表现；自然贴合双足，营造灵动自如的球场脚感。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，兼具回弹缓震与出色支撑。

稳固抓附

中底融入坚固塑料稳定片，巧搭鞍翼设计，有助稳固双足。

柔软顺滑

泡绵中底提供出色回弹性能，触感柔软顺滑，近地设计塑就出众触地脚感。

其他细节

  • 织物鞋面
  • 多向抓地纹路

产品细节

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。