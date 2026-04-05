第 1 张图片，共 11 张图片
LeBron XXII EP
詹姆斯男子篮球鞋
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
勒布朗仍会继续保持高水平的竞技状态，展现迅疾敏捷风采，在开放场地上成为对手心中噩梦般的存在。但即使是勒布朗，在全力冲刺时也需要支持。于是，焕新打造的 LeBron XXII EP 詹姆斯男子篮球鞋便应运而生。鞋鞍翼设计为中足提供出众稳定性，与后跟和前足 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动向前发展。该版本旨在致敬勒布朗钟爱的棋盘游戏，以及他夜以继日不懈训练的敬业态度。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 白色/光辉绿/泡沫粉/波罗的海蓝
- 款式： FZ1098-100
LeBron XXII EP
20% 折让
勒布朗仍会继续保持高水平的竞技状态，展现迅疾敏捷风采，在开放场地上成为对手心中噩梦般的存在。但即使是勒布朗，在全力冲刺时也需要支持。于是，焕新打造的 LeBron XXII EP 詹姆斯男子篮球鞋便应运而生。鞋鞍翼设计为中足提供出众稳定性，与后跟和前足 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动向前发展。该版本旨在致敬勒布朗钟爱的棋盘游戏，以及他夜以继日不懈训练的敬业态度。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
出众支撑，迅疾表现
前足大号 Air Zoom 缓震配置，塑就出众回弹性能。出众能量回馈，塑就回弹缓震的迅疾变向表现；自然贴合双足，营造灵动自如的球场脚感。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，兼具回弹缓震与出色支撑。
稳固抓附
中底融入坚固塑料稳定片，巧搭鞍翼设计，有助稳固双足。
柔软舒适
泡绵中底提供出色回弹缓震，触感柔软，近地设计塑就出众触地脚感。
产品细节
- 合成材质鞋面
- 多向抓地底纹
- 显示颜色： 白色/光辉绿/泡沫粉/波罗的海蓝
- 款式： FZ1098-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。