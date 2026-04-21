LeBron XXIII Elite "For the Record" EP

¥1,599

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。 LeBron XXIII Elite "For the Record" EP 詹姆斯男子篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，带来出色响应速度。该鞋款采用融入 Flyknit 飞织设计的全掌型内靴，有助提升设计感。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。此外，我们秉承真正的王者风范，再度加码——采用融入 Flyknit 飞织设计的全掌型内靴，同时向勒布朗致敬，彰显他作为篮球界“历史得分王”的地位。

得分之王

历史得分纪录是篮球界的圣杯。坚不可摧。无法企及。除非你是勒布朗·詹姆斯。美国当地时间 2023 年 2 月 7 日，勒布朗凭借一记后仰跳投，拿下生涯第 38,388 分，成为 NBA 新任历史得分王。这款配色旨在纪念这一开创性时刻，但这不是终点，而是一道标杆，精彩仍在路上。

任意统治

LeBron XXIII Elite "For the Record" EP 詹姆斯男子篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，塑就充沛回弹效果。碳板增加抗扭转性能，增强足部支撑力；多向抓地纹路，让你始终占得先机，稳据“王座”。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII Elite "For the Record" EP 詹姆斯男子篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你全场尽显王者姿态。

轻取胜局

LeBron XXIII Elite "For the Record" EP 詹姆斯男子篮球鞋采用工艺提花鞋面和高端内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。