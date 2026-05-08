LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings" EP

¥1,439 ¥1,599 10% 折让

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings" EP 詹姆斯男子篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，带来出色响应速度。该鞋款采用融入 Flyknit 飞织设计的全掌型内靴，有助提升设计感。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。此外，我们延续真正的王者风范，再度加码——采用融入 Flyknit 飞织设计的全掌型内靴，助你在赛场上迅速追击对手、强势封盖，向下一枚冠军戒指发起冲击。

被詹姆斯盖帽

当对方球员在2016年总决赛骑士队 1-3 落后的情况下嘲讽勒布朗承受不了言语挑衅时，这番话点燃了詹皇心中的斗志。接下来的事，就众所周知了。勒布朗带领骑士队从濒临出局的边缘一路逆转，最终登顶夺冠。其中最具代表性的瞬间，或许正是他职业生涯中最伟大的一次防守——在抢七大战比分胶着的关键时刻，送出那记突如其来的封盖，彻底扭转了比赛走势。这款配色致敬这一载入史册的瞬间：克利夫兰骑士队成为联盟历史上唯一一支在 1 比 3 落后的情况下完成逆转、夺得队史首个也是唯一一个总冠军的球队。

任意统治

LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings" EP 詹姆斯男子篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，塑就充沛回弹效果。碳板增加抗扭转性能，增强足部支撑力；多向抓地纹路，让你始终占得先机，稳据“王座”。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings" EP 詹姆斯男子篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你全场尽显王者姿态。

轻取胜局

LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings" EP 詹姆斯男子篮球鞋采用工艺提花鞋面和高端内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。