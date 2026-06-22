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LeBron XXIII EP 詹姆斯男子篮球鞋 - 淡象牙白/大学红/深藏青/金属色

LeBron XXIII EP

詹姆斯男子篮球鞋

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。LeBron XXIII EP 詹姆斯男子篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，带来出色响应速度。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。该鞋款的灵感源自勒布朗作为旗手的身份——如同一位王者，始终挺身在前，率领他的国家前行，这种气场唯他独有。


  • 显示颜色： 淡象牙白/大学红/深藏青/金属色
  • 款式： IB9563-103

LeBron XXIII EP

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。LeBron XXIII EP 詹姆斯男子篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，带来出色响应速度。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。该鞋款的灵感源自勒布朗作为旗手的身份——如同一位王者，始终挺身在前，率领他的国家前行，这种气场唯他独有。

为星条旗而战

当全世界见证勒布朗手持美国国旗，带领他的国家沿着塞纳河行进时，那一刻便成为了历史。但他的荣耀并不止于这条河。随后，勒布朗为美国队夺得金牌，并为自己个人夺得第四枚奥运会奖牌。

任意统治

LeBron XXIII EP 詹姆斯男子篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，塑就充沛回弹效果。碳板增加抗扭转性能，增强足部支撑力；多向抓地纹路，让你始终占得先机，稳据“王座”。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII EP 詹姆斯男子篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你全场尽显王者姿态。

轻取胜局

LeBron XXIII EP 詹姆斯男子篮球鞋采用工艺提花鞋面与高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。

产品细节

  • 显示颜色： 淡象牙白/大学红/深藏青/金属色
  • 款式： IB9563-103

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    特别提醒：该鞋款 102 配色旨在作为收藏鞋款，为致敬詹皇传奇生涯而打造。建议悉心珍藏，或用于休闲穿着，敬请避免剧烈运动穿着，以葆其珍。

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