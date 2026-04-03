LeBron XXIII "For The Record"

¥999

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。LeBron XXIII "For The Record" 詹姆斯大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。“For the Record”致敬勒布朗在 2023 年创下的 NBA 世界纪录，这让他成为了 NBA 史上得分最多的球员。

篮球之巅

2023 年，勒布朗拿下了生涯第 38,388 分，打破了 NBA 世界纪录，正式成为 NBA 历史上得分最多的篮球运动员。不过，勒布朗的志向远不止于头衔、纪录和得分榜。“我不想被贴上得分手的标签，”他说，“我是一名组织者。”

任意统治

LeBron XXIII "For The Record" 詹姆斯大童篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度，TPU 材质的中足支撑片，增强抗扭转性能；多向抓地纹路，让你始终快人一步，成为球场小王者。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢， LeBron XXIII "For The Record" 詹姆斯大童篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你称霸全场。

轻取胜局

LeBron XXIII "For The Record" 詹姆斯大童篮球鞋采用高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。