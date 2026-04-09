LeBron XXIII "Hurt Feelings Write History"

¥999

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。LeBron XXIII "Hurt Feelings Write History" 詹姆斯大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。该鞋款旨在纪念詹皇借助嘲讽激发强烈的斗志，为克利夫兰骑士队夺得首个总冠军的那一时刻。

言语交锋

时间回到 2016 年。当金州勇士队以 3 比 1 领先克利夫兰骑士队、手握 NBA 总决赛主动权时，一位球员公开表示，勒布朗在场上“情绪受到了影响”。接下来发生的一切，被写入历史——那是一场足以载入 NBA 史册的逆转，为克利夫兰骑士队带来首个总冠军，也留下了那句定格瞬间的呐喊：“詹姆斯封盖！”

任意统治

LeBron XXIII "Hurt Feelings Write History" 詹姆斯大童篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度，TPU 材质的中足支撑片，增强抗扭转性能；多向抓地纹路，让你始终快人一步，成为球场小王者。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII "Hurt Feelings Write History" 詹姆斯大童篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你称霸全场。

轻取胜局

LeBron XXIII "Hurt Feelings Write History" 詹姆斯大童篮球鞋采用高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。