LeBron XXIII "Motor King" EP

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勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。 LeBron XXIII "Motor King" EP 詹姆斯男子篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，带来出色响应速度。该鞋款旨在致敬勒布朗在季后赛中惊艳全场的出色表现，他在季后赛中击败了东部联盟的强大对手，一举成为全场焦点。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

詹皇降临

勒布朗在汽车城底特律的季后赛中突破自我，创造了季后赛史上令人难忘的时刻之一。在系列赛 2-2 平局时，勒布朗拿下 48 分，其中包括骑士队最后 25 分和最后 30 分中的 29 分。克利夫兰骑士队在加时赛中两次获胜，不仅首次进入总决赛，而且让篮球世界知道詹皇已经到来。这款 LeBron XXIII 旨在纪念那场赛事及系列赛的辉煌时刻。

任意统治

LeBron XXIII "Motor King" EP 詹姆斯男子篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，塑就充沛回弹效果。碳板增加抗扭转性能，增强足部支撑力；多向抓地纹路，让你始终占得先机，稳据“王座”。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢， LeBron XXIII "Motor King" EP 詹姆斯男子篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你全场尽显王者姿态。

轻取胜局

LeBron XXIII "Motor King" EP 詹姆斯男子篮球鞋采用工艺提花鞋面与高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。