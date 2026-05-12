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LeBron XXIII "Shut Up And Dribble" 詹姆斯大童篮球鞋 - 冷灰/金属银/氢蓝/黑

LeBron XXIII "Shut Up And Dribble"

詹姆斯大童篮球鞋

20% 折让

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。 LeBron XXIII "Shut Up And Dribble" 詹姆斯大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。该鞋款向他致敬，因为他不仅仅是一名运动员，其灵感来自“篮球之王”职业生涯中的一次开创性采访。


  • 显示颜色： 冷灰/金属银/氢蓝/黑
  • 款式： IV4797-002

LeBron XXIII "Shut Up And Dribble"

20% 折让

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。 LeBron XXIII "Shut Up And Dribble" 詹姆斯大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。该鞋款向他致敬，因为他不仅仅是一名运动员，其灵感来自“篮球之王”职业生涯中的一次开创性采访。

继续发声

闭嘴，然后呢？勒布朗？不行。他的无畏激励了一代人勇敢为信念发声，传递响亮而坚定的讯息。鞋面上的图案呼应着勒布朗的开创性宣言，在全球引起了深刻的共鸣。他是倡导者，是盟友。请相信，他会继续发声，拒绝沉默。

任意统治

LeBron XXIII "Shut Up And Dribble" 詹姆斯大童篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度，TPU 材质的中足支撑片，增强抗扭转性能；多向抓地纹路，让你始终快人一步，成为球场小王者。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII "Shut Up And Dribble" 詹姆斯大童篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你称霸全场。

轻取胜局

LeBron XXIII "Shut Up And Dribble" 詹姆斯大童篮球鞋采用高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 柔软泡绵，缓震出众
  • 显示颜色： 冷灰/金属银/氢蓝/黑
  • 款式： IV4797-002

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