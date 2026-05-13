LeBron XXIII "The Masked Menace"

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勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。LeBron XXIII "The Masked Menace" 詹姆斯大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。“The Masked Menace”旨在向勒布朗的另一面致敬，他戴着黑色碳纤维面罩，像“火焰”般席卷全场。

戴上面罩，王者开战

2014 年，勒布朗戴上碳纤维面罩保护受伤的鼻子，变身为另一类“野兽”，创下了当时的单场得分纪录。此鞋款采用黑色碳纤维美学，融入“王冠”形状的包覆系统，呈现出大胆不羁的全新气场。

任意统治

LeBron XXIII "The Masked Menace" 詹姆斯大童篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度，TPU 材质的中足支撑片，增强抗扭转性能；多向抓地纹路，让你始终快人一步，成为球场小王者。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢， LeBron XXIII "The Masked Menace" 詹姆斯大童篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你称霸全场。

轻取胜局

LeBron XXIII "The Masked Menace" 詹姆斯大童篮球鞋采用高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。