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Nike LeBron VIII BG
大童运动童鞋
39% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike LeBron VIII BG 大童运动童鞋旨在纪念中国紫禁城 600 周年，彰显庄严雄伟风采。红色、金色装饰和经典詹姆斯标志，塑就珍贵外观。夜光鞋底设计，焕新演绎传统运动鞋，打造特别体验。
- 显示颜色： 健身红/Cucumber Calm/黑/黑
- 款式： DH3236-600
Nike LeBron VIII BG
39% 折让
专为皇室设计
Nike LeBron VIII BG 大童运动童鞋旨在纪念中国紫禁城 600 周年，彰显庄严雄伟风采。红色、金色装饰和经典詹姆斯标志，塑就珍贵外观。夜光鞋底设计，焕新演绎传统运动鞋，打造特别体验。
舒适贴合，王者风范
Max Air 缓震配置起初专为性能出众的篮球鞋打造，柔软泡棉塑就日常柔软缓震体验。
精致细节
夜光鞋底在夜晚闪耀，鞋舌配有詹姆斯狮子标志，塑就王者外观。
致敬
红金配色纪念中国著名帝王之家紫禁城 600 周年。
其他细节
- 皮革、合成材质和织物组合设计，兼具耐穿性和支撑力
- 橡胶鞋底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 健身红/Cucumber Calm/黑/黑
- 款式： DH3236-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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