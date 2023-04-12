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      Nike LeBron VIII BP

      幼童运动童鞋

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      Nike LeBron VIII BP 幼童运动童鞋旨在纪念中国紫禁城建成 600 周年，彰显庄严雄伟风采。以红色为基调，融入金色装饰点缀和经典詹姆斯标志，塑就珍贵外观。辅以夜光鞋底设计，焕新演绎经典运动鞋，为未来的球场之王打造特别体验。

      • 显示颜色： 健身红/静谧黄瓜绿/黑/黑
      • 款式： DH3238-600

      尺寸与尺码

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