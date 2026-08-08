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Nike LeBron VIII BP 幼童运动童鞋 - 健身红/Cucumber Calm/黑/黑

Nike LeBron VIII BP

幼童运动童鞋

30% 折让

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Nike LeBron VIII BP 幼童运动童鞋旨在纪念中国紫禁城建成 600 周年，彰显庄严雄伟风采。以红色为基调，融入金色装饰点缀和经典詹姆斯标志，塑就珍贵外观。辅以夜光鞋底设计，焕新演绎经典运动鞋，为未来的球场之王打造特别体验。


  • 显示颜色： 健身红/Cucumber Calm/黑/黑
  • 款式： DH3238-600

Nike LeBron VIII BP

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皇家风范

Nike LeBron VIII BP 幼童运动童鞋旨在纪念中国紫禁城建成 600 周年，彰显庄严雄伟风采。以红色为基调，融入金色装饰点缀和经典詹姆斯标志，塑就珍贵外观。辅以夜光鞋底设计，焕新演绎经典运动鞋，为未来的球场之王打造特别体验。

舒适感受，王者之风

足底搭载柔软泡棉，赋予成长中的双足舒适缓震的迈步体验。

精致细节

夜光鞋底在夜晚闪耀，鞋舌配有詹姆斯狮子标志，彰显王者风范。

献上敬意

红金配色，旨在纪念中国著名帝王之家紫禁城建成 600 周年。

其他细节

  • 皮革、合成材质和织物组合设计，兼具耐穿性和支撑力
  • 橡胶鞋底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 健身红/Cucumber Calm/黑/黑
  • 款式： DH3238-600

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