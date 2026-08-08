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Nike Lebron VIII QS 男子运动鞋 - 健身红/Cucumber Calm/黑/黑

Nike Lebron VIII QS

男子运动鞋

39% 折让

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此配色当前无货

Nike Lebron VIII QS 男子运动鞋采用颇具皇室风范的街头风设计，旨在庆祝紫禁城 600 年诞辰。轻盈的 Max Air 缓震配置，塑就专为王者打造的舒适穿着感受，鞋面采用优质材质，巧搭金色细节和裂纹外观，缔造复古审美格调。夜光外底结合经典勒布朗·詹姆斯标志，为这款珍贵鞋款更添魅力。


  • 显示颜色： 健身红/Cucumber Calm/黑/黑
  • 款式： CT5330-600

Nike Lebron VIII QS

39% 折让

紫禁城细节，专为皇室设计

Nike Lebron VIII QS 男子运动鞋采用颇具皇室风范的街头风设计，旨在庆祝紫禁城 600 年诞辰。轻盈的 Max Air 缓震配置，塑就专为王者打造的舒适穿着感受，鞋面采用优质材质，巧搭金色细节和裂纹外观，缔造复古审美格调。夜光外底结合经典勒布朗·詹姆斯标志，为这款珍贵鞋款更添魅力。

舒适感受，王者风范

全掌型 Max Air 缓震配置起初专为篮球运动打造，匠心融合泡棉中底，塑就柔软缓震的迈步体验。

珍贵鞋款

夜光外底结合勒布朗·詹姆斯的狮子标志，倍添王者风采。

紫禁城风范

优质鞋面，结合裂纹外观，为外观增添神秘气息。

其他细节

  • 为庆祝紫禁城 600 年诞辰，配色和设计均旨在向著名的帝王之家致敬
  • 鞋面采用具有复古气息的材质制成，巧搭裂纹外观
  • Flywire 技术增添时尚元素，帮助保持舒适感受
  • 橡胶鞋底，提升耐穿性和抓地力

产品细节

  • 经典勒布朗·詹姆斯标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 健身红/Cucumber Calm/黑/黑
  • 款式： CT5330-600

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