Nike Lebron VIII QS 男子运动鞋采用颇具皇室风范的街头风设计，旨在庆祝紫禁城 600 年诞辰。轻盈的 Max Air 缓震配置，塑就专为王者打造的舒适穿着感受，鞋面采用优质材质，巧搭金色细节和裂纹外观，缔造复古审美格调。夜光外底结合经典勒布朗·詹姆斯标志，为这款珍贵鞋款更添魅力。

Nike Lebron VIII QS 男子运动鞋采用颇具皇室风范的街头风设计，旨在庆祝紫禁城 600 年诞辰。轻盈的 Max Air 缓震配置，塑就专为王者打造的舒适穿着感受，鞋面采用优质材质，巧搭金色细节和裂纹外观，缔造复古审美格调。夜光外底结合经典勒布朗·詹姆斯标志，为这款珍贵鞋款更添魅力。

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