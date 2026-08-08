第 1 张图片，共 3 张图片
Nike Lebron VIII QS
男子运动鞋
39% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Lebron VIII QS 男子运动鞋采用颇具皇室风范的街头风设计，旨在庆祝紫禁城 600 年诞辰。轻盈的 Max Air 缓震配置，塑就专为王者打造的舒适穿着感受，鞋面采用优质材质，巧搭金色细节和裂纹外观，缔造复古审美格调。夜光外底结合经典勒布朗·詹姆斯标志，为这款珍贵鞋款更添魅力。
- 显示颜色： 健身红/Cucumber Calm/黑/黑
- 款式： CT5330-600
Nike Lebron VIII QS
39% 折让
紫禁城细节，专为皇室设计
Nike Lebron VIII QS 男子运动鞋采用颇具皇室风范的街头风设计，旨在庆祝紫禁城 600 年诞辰。轻盈的 Max Air 缓震配置，塑就专为王者打造的舒适穿着感受，鞋面采用优质材质，巧搭金色细节和裂纹外观，缔造复古审美格调。夜光外底结合经典勒布朗·詹姆斯标志，为这款珍贵鞋款更添魅力。
舒适感受，王者风范
全掌型 Max Air 缓震配置起初专为篮球运动打造，匠心融合泡棉中底，塑就柔软缓震的迈步体验。
珍贵鞋款
夜光外底结合勒布朗·詹姆斯的狮子标志，倍添王者风采。
紫禁城风范
优质鞋面，结合裂纹外观，为外观增添神秘气息。
其他细节
- 为庆祝紫禁城 600 年诞辰，配色和设计均旨在向著名的帝王之家致敬
- 鞋面采用具有复古气息的材质制成，巧搭裂纹外观
- Flywire 技术增添时尚元素，帮助保持舒适感受
- 橡胶鞋底，提升耐穿性和抓地力
产品细节
- 经典勒布朗·詹姆斯标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 健身红/Cucumber Calm/黑/黑
- 款式： CT5330-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。