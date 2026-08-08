Nike LeBron VIII V/2 Low QS

¥1,299

经典之作，詹皇风范

LeBron 8 于 2010 年首次亮相，其搭载了全掌型 Max Air 缓震配置和全掌型 Phylon 中底，同时凭借独具个性的外观而备受瞩目，如今该鞋款也跃升为球场之外搭配造型的时尚之选。Nike LeBron VIII V/2 Low QS 男子运动鞋携球迷挚爱的 LeBron 8 的多种细节惊艳回归，并以宝蓝和活力十足的荧光黄呈现，为炎炎夏日带来一丝清新之意。

经典力作

这款运动鞋以 2010 年版本为基础，采用宝蓝作为主色，同时在鞋口、鞋舌和 Swoosh 标志处缀以荧光黄作为装饰。全掌型 Max Air 缓震配置与外底亦采用荧光黄配色，为鞋款注入灵动活力。

詹皇风范

鞋舌添加经典勒布朗狮子图案，后跟巧搭勒布朗签名，彰显“小皇帝”风范。

轻盈耐穿

鞋头和侧边搭配泡绵细节，提升透气性，打造独特气泡质感。合成材质覆面与织物组合鞋面，搭配缝制 Flywire 飞线，提升耐穿度和侧向稳定性。