无论早年经历过怎样的挫折与考验，勒布朗始终坚守心中的冠军梦想。最终，这种坚韧不拔的精神让他成为更加强大的存在，无惧质疑，跨越失败，直指巅峰。LeBron "Dreams and Nightmares" Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤旨在庆祝那个 "About Damn Time" （是时候了）的时刻，以及它在勒布朗职业生涯中点燃的夺冠火花。

显示颜色： 黑

款式： IH8586-010