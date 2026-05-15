第 1 张图片，共 6 张图片
LeBron "Dreams and Nightmares"
Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤
11% 折让
无论早年经历过怎样的挫折与考验，勒布朗始终坚守心中的冠军梦想。最终，这种坚韧不拔的精神让他成为更加强大的存在，无惧质疑，跨越失败，直指巅峰。LeBron "Dreams and Nightmares" Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤旨在庆祝那个 "About Damn Time" （是时候了）的时刻，以及它在勒布朗职业生涯中点燃的夺冠火花。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH8586-010
LeBron "Dreams and Nightmares"
11% 折让
无论早年经历过怎样的挫折与考验，勒布朗始终坚守心中的冠军梦想。最终，这种坚韧不拔的精神让他成为更加强大的存在，无惧质疑，跨越失败，直指巅峰。LeBron "Dreams and Nightmares" Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤旨在庆祝那个 "About Damn Time" （是时候了）的时刻，以及它在勒布朗职业生涯中点燃的夺冠火花。
其他细节
针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH8586-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。