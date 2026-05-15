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LeBron "Dreams and Nightmares" Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤 - 黑

LeBron "Dreams and Nightmares"

Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤

11% 折让

无论早年经历过怎样的挫折与考验，勒布朗始终坚守心中的冠军梦想。最终，这种坚韧不拔的精神让他成为更加强大的存在，无惧质疑，跨越失败，直指巅峰。LeBron "Dreams and Nightmares" Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤旨在庆祝那个 "About Damn Time" （是时候了）的时刻，以及它在勒布朗职业生涯中点燃的夺冠火花。


  • 显示颜色：
  • 款式： IH8586-010

LeBron "Dreams and Nightmares"

11% 折让

无论早年经历过怎样的挫折与考验，勒布朗始终坚守心中的冠军梦想。最终，这种坚韧不拔的精神让他成为更加强大的存在，无惧质疑，跨越失败，直指巅峰。LeBron "Dreams and Nightmares" Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤旨在庆祝那个 "About Damn Time" （是时候了）的时刻，以及它在勒布朗职业生涯中点燃的夺冠火花。

其他细节

针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IH8586-010

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