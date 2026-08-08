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LeBron Nike Dri-FIT 男子速干篮球T恤 - 白色

LeBron Nike Dri-FIT

男子速干篮球T恤

¥299
白色
黑

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球场宛如王座。LeBron Nike Dri-FIT 男子速干篮球T恤采用导湿速干技术，缔造休闲舒适体验，助你发挥出色表现。后身饰有怒吼的雄狮图案，彰显你在场上的勇猛表现。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DR7648-100

LeBron Nike Dri-FIT

¥299

出众舒适

球场宛如王座。LeBron Nike Dri-FIT 男子速干篮球T恤采用导湿速干技术，缔造休闲舒适体验，助你发挥出色表现。后身饰有怒吼的雄狮图案，彰显你在场上的勇猛表现。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 针织面料，柔软舒适

产品细节

  • 罗纹领口
  • 57% 棉/43% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DR7648-100

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