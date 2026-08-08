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LeBron Nike Dri-FIT
男子速干篮球T恤
¥299
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此配色当前无货
球场宛如王座。LeBron Nike Dri-FIT 男子速干篮球T恤采用导湿速干技术，缔造休闲舒适体验，助你发挥出色表现。后身饰有怒吼的雄狮图案，彰显你在场上的勇猛表现。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DR7648-100
LeBron Nike Dri-FIT
¥299
出众舒适
球场宛如王座。LeBron Nike Dri-FIT 男子速干篮球T恤采用导湿速干技术，缔造休闲舒适体验，助你发挥出色表现。后身饰有怒吼的雄狮图案，彰显你在场上的勇猛表现。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织面料，柔软舒适
产品细节
- 罗纹领口
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： DR7648-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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