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LeBron Dri-FIT 詹姆斯男子速干篮球短裤 - 黑/煤黑/黑

LeBron

Dri-FIT 詹姆斯男子速干篮球短裤

10% 折让

LeBron 签名系列专为篮球精英而生，旨在向勒布朗在篮球界的霸主地位致敬。LeBron Dri-FIT 詹姆斯男子速干篮球短裤采用富有结构感的网眼布，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，缔造出色运动表现和精致格调，助你制霸球场。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： IH8809-010

LeBron

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LeBron 签名系列专为篮球精英而生，旨在向勒布朗在篮球界的霸主地位致敬。LeBron Dri-FIT 詹姆斯男子速干篮球短裤采用富有结构感的网眼布，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，缔造出色运动表现和精致格调，助你制霸球场。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 厚实网眼布结合 Durasheen 面料拼接，营造出众篮球风格
  • 弹性腰部搭配抽绳设计，打造稳固贴合效果
  • 金色装饰、皇冠标志和后腰内侧压纹标签，旨在致敬勒布朗在篮球界的非凡地位

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： IH8809-010

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