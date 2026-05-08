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LeBron
Dri-FIT 詹姆斯男子速干篮球短裤
10% 折让
LeBron 签名系列专为篮球精英而生，旨在向勒布朗在篮球界的霸主地位致敬。LeBron Dri-FIT 詹姆斯男子速干篮球短裤采用富有结构感的网眼布，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，缔造出色运动表现和精致格调，助你制霸球场。
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑
- 款式： IH8809-010
LeBron
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LeBron 签名系列专为篮球精英而生，旨在向勒布朗在篮球界的霸主地位致敬。LeBron Dri-FIT 詹姆斯男子速干篮球短裤采用富有结构感的网眼布，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，缔造出色运动表现和精致格调，助你制霸球场。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 厚实网眼布结合 Durasheen 面料拼接，营造出众篮球风格
- 弹性腰部搭配抽绳设计，打造稳固贴合效果
- 金色装饰、皇冠标志和后腰内侧压纹标签，旨在致敬勒布朗在篮球界的非凡地位
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑
- 款式： IH8809-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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