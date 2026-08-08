LeBron Nike Dri-FIT DNA x Atmos 短裤采用匠心打造，是新款詹姆斯系列篮球鞋的理想穿搭佳选。这款男子短裤采用厚实网眼布面料，从 Nike 和东京品牌 atmos 的合作中撷取设计灵感。

LeBron Nike Dri-FIT DNA x Atmos 短裤采用匠心打造，是新款詹姆斯系列篮球鞋的理想穿搭佳选。这款男子短裤采用厚实网眼布面料，从 Nike 和东京品牌 atmos 的合作中撷取设计灵感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。