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LeBron Nike Dri-FIT DNA x Atmos
男子篮球短裤
29% 折让
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此配色当前无货
LeBron Nike Dri-FIT DNA x Atmos 短裤采用匠心打造，是新款詹姆斯系列篮球鞋的理想穿搭佳选。这款男子短裤采用厚实网眼布面料，从 Nike 和东京品牌 atmos 的合作中撷取设计灵感。
- 显示颜色： 黑/庭紫/黑
- 款式： CJ5921-010
LeBron Nike Dri-FIT DNA x Atmos
29% 折让
勒布朗与街头潮牌联袂之作
LeBron Nike Dri-FIT DNA x Atmos 短裤采用匠心打造，是新款詹姆斯系列篮球鞋的理想穿搭佳选。这款男子短裤采用厚实网眼布面料，从 Nike 和东京品牌 atmos 的合作中撷取设计灵感。
其他细节
- 厚实网眼布面料，柔软舒适
- 厚实罗纹裤腰搭配前外置抽绳，妥帖包覆，舒适贴合
- Dri-FIT 技术导湿速干，有助于保持干爽舒适。
- 大腿处搭配拉链口袋，帮助存储手机
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 插手袋
- 后身口袋
- 下摆缝有条纹
- 刺绣细节
- 面料/里料/口袋包：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/庭紫/黑
- 款式： CJ5921-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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