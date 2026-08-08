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LeBron Nike Dri-FIT DNA x Atmos 男子篮球短裤 - 黑/庭紫/黑

LeBron Nike Dri-FIT DNA x Atmos

男子篮球短裤

29% 折让

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LeBron Nike Dri-FIT DNA x Atmos 短裤采用匠心打造，是新款詹姆斯系列篮球鞋的理想穿搭佳选。这款男子短裤采用厚实网眼布面料，从 Nike 和东京品牌 atmos 的合作中撷取设计灵感。


  • 显示颜色： 黑/庭紫/黑
  • 款式： CJ5921-010

LeBron Nike Dri-FIT DNA x Atmos

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勒布朗与街头潮牌联袂之作

LeBron Nike Dri-FIT DNA x Atmos 短裤采用匠心打造，是新款詹姆斯系列篮球鞋的理想穿搭佳选。这款男子短裤采用厚实网眼布面料，从 Nike 和东京品牌 atmos 的合作中撷取设计灵感。

其他细节

  • 厚实网眼布面料，柔软舒适
  • 厚实罗纹裤腰搭配前外置抽绳，妥帖包覆，舒适贴合
  • Dri-FIT 技术导湿速干，有助于保持干爽舒适。
  • 大腿处搭配拉链口袋，帮助存储手机

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 插手袋
  • 后身口袋
  • 下摆缝有条纹
  • 刺绣细节
  • 面料/里料/口袋包：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/庭紫/黑
  • 款式： CJ5921-010

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