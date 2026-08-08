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LeBron Elite Crew 篮球运动袜（1 双） - 黑/全域紫/阿马里洛黄

LeBron Elite

Crew 篮球运动袜（1 双）

¥109

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穿上 LeBron Elite Crew 篮球运动袜（1 双），彰显勒布朗的标志性应季造型。采用导湿速干的纱线巧搭新颖图案，结合足弓板带设计，在强冲击区域塑就支撑和缓震性能。


  • 显示颜色： 黑/全域紫/阿马里洛黄
  • 款式： CK6784-011

LeBron Elite

¥109

为双足加冕

穿上 LeBron Elite Crew 篮球运动袜（1 双），彰显勒布朗的标志性应季造型。采用导湿速干的纱线巧搭新颖图案，结合足弓板带设计，在强冲击区域塑就支撑和缓震性能。

柔软舒适，导湿速干

优质针织面料结合 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。

特定区域缓震设计

足底关键区域加厚设计，有助减震缓冲。

稳固贴合

足弓板带包裹中足，缔造舒适贴合感。

其他细节

  • 针织图案包括 LeBron 皇冠标志、Swoosh 设计以及工厂风格浓郁的规格尺寸
  • 袜口采用罗纹设计，帮助运动袜保持形状

产品细节

  • 脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/全域紫/阿马里洛黄
  • 款式： CK6784-011

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