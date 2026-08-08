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LeBron Elite
Crew 篮球运动袜（1 双）
¥109
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穿上 LeBron Elite Crew 篮球运动袜（1 双），彰显勒布朗的标志性应季造型。采用导湿速干的纱线巧搭新颖图案，结合足弓板带设计，在强冲击区域塑就支撑和缓震性能。
- 显示颜色： 黑/全域紫/阿马里洛黄
- 款式： CK6784-011
LeBron Elite
¥109
为双足加冕
穿上 LeBron Elite Crew 篮球运动袜（1 双），彰显勒布朗的标志性应季造型。采用导湿速干的纱线巧搭新颖图案，结合足弓板带设计，在强冲击区域塑就支撑和缓震性能。
柔软舒适，导湿速干
优质针织面料结合 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。
特定区域缓震设计
足底关键区域加厚设计，有助减震缓冲。
稳固贴合
足弓板带包裹中足，缔造舒适贴合感。
其他细节
- 针织图案包括 LeBron 皇冠标志、Swoosh 设计以及工厂风格浓郁的规格尺寸
- 袜口采用罗纹设计，帮助运动袜保持形状
产品细节
- 脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/全域紫/阿马里洛黄
- 款式： CK6784-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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