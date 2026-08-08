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LeBron Everyday
Crew 篮球运动袜（1 双）
¥109
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此配色当前无货
LeBron Everyday Crew 篮球运动袜（1 双）承袭詹姆斯系列的经典设计。这款运动袜源自当季詹姆斯系列，并匠心融入彩色条纹设计，其灵感源自阳光明媚的南加州。导湿速干纱线富有弹性、柔软舒适，罗纹袜筒和中足足弓设计，缔造舒适贴合感。
- 显示颜色： 黑/熔化红
- 款式： DA5076-060
LeBron Everyday
¥109
时髦配饰，彰显詹皇风范
LeBron Everyday Crew 篮球运动袜（1 双）承袭詹姆斯系列的经典设计。这款运动袜源自当季詹姆斯系列，并匠心融入彩色条纹设计，其灵感源自阳光明媚的南加州。导湿速干纱线富有弹性、柔软舒适，罗纹袜筒和中足足弓设计，缔造舒适贴合感。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 腿部采用罗纹结构，缔造舒适贴合感受
- 中足足弓板带设计，带来出众支撑体验
- 特定区域搭配缓震设计，增添舒适感受
产品细节
- 袜底主体/袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 针织条纹
- LeBron 刺绣标志
- 袜口内侧饰有“STRIVE FOR GREATNESS”标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/熔化红
- 款式： DA5076-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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