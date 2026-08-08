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LeBron Everyday Crew 篮球运动袜（1 双） - 黑/熔化红

LeBron Everyday

Crew 篮球运动袜（1 双）

¥109

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LeBron Everyday Crew 篮球运动袜（1 双）承袭詹姆斯系列的经典设计。这款运动袜源自当季詹姆斯系列，并匠心融入彩色条纹设计，其灵感源自阳光明媚的南加州。导湿速干纱线富有弹性、柔软舒适，罗纹袜筒和中足足弓设计，缔造舒适贴合感。


  • 显示颜色： 黑/熔化红
  • 款式： DA5076-060

LeBron Everyday

¥109

时髦配饰，彰显詹皇风范

LeBron Everyday Crew 篮球运动袜（1 双）承袭詹姆斯系列的经典设计。这款运动袜源自当季詹姆斯系列，并匠心融入彩色条纹设计，其灵感源自阳光明媚的南加州。导湿速干纱线富有弹性、柔软舒适，罗纹袜筒和中足足弓设计，缔造舒适贴合感。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 腿部采用罗纹结构，缔造舒适贴合感受
  • 中足足弓板带设计，带来出众支撑体验
  • 特定区域搭配缓震设计，增添舒适感受

产品细节

  • 袜底主体/袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
  • 针织条纹
  • LeBron 刺绣标志
  • 袜口内侧饰有“STRIVE FOR GREATNESS”标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/熔化红
  • 款式： DA5076-060

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