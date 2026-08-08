LeBron Everyday Crew 篮球运动袜（1 双）承袭詹姆斯系列的经典设计。这款运动袜源自当季詹姆斯系列，并匠心融入彩色条纹设计，其灵感源自阳光明媚的南加州。导湿速干纱线富有弹性、柔软舒适，罗纹袜筒和中足足弓设计，缔造舒适贴合感。

LeBron Everyday Crew 篮球运动袜（1 双）承袭詹姆斯系列的经典设计。这款运动袜源自当季詹姆斯系列，并匠心融入彩色条纹设计，其灵感源自阳光明媚的南加州。导湿速干纱线富有弹性、柔软舒适，罗纹袜筒和中足足弓设计，缔造舒适贴合感。

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