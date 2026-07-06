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LeBron "For The Record"
Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤
37% 折让
历史得分纪录是篮球界的圣杯。坚不可摧，无法企及，除非你是勒布朗。2023 年 2 月 7 日，勒布朗以一记后仰跳投，打进了第 38388 分，成为 NBA 新的得分王。LeBron "For The Record" Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤旨在纪念这一开创性时刻，这并不是终点，而是一个新的基准，未来还有更多精彩等待着我们。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IH8576-100
LeBron "For The Record"
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历史得分纪录是篮球界的圣杯。坚不可摧，无法企及，除非你是勒布朗。2023 年 2 月 7 日，勒布朗以一记后仰跳投，打进了第 38388 分，成为 NBA 新的得分王。LeBron "For The Record" Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤旨在纪念这一开创性时刻，这并不是终点，而是一个新的基准，未来还有更多精彩等待着我们。
其他细节
- 采用宽松版型，结合落肩衣袖设计
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IH8576-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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