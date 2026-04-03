历史得分纪录是篮球界的圣杯。坚不可摧，无法企及，除非你是勒布朗。2023 年 2 月 7 日，勒布朗以一记后仰跳投，打进了第 38388 分，成为 NBA 新的得分王。LeBron "For The Record" Nike 詹姆斯男子篮球T恤旨在纪念这一开创性时刻，这并不是终点，而是一个新的基准，未来还有更多精彩等待着我们。

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款式： IH8576-100