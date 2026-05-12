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LeBron "Good Intentions"
詹姆斯大童篮球T恤
17% 折让
“决定”是勒布朗职业生涯中的一个关键时刻，但并非所有人都认同。但勇者自有天助，他的选择兑现成两枚迈阿密总冠军戒指，也把他的名字刻进传奇。宽松版型的棉质 LeBron "Good Intentions" 詹姆斯大童篮球T恤，致敬勒布朗的初心、那次不被理解的决定，以及最终赢来的荣耀时刻。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IQ0684-100
LeBron "Good Intentions"
17% 折让
“决定”是勒布朗职业生涯中的一个关键时刻，但并非所有人都认同。但勇者自有天助，他的选择兑现成两枚迈阿密总冠军戒指，也把他的名字刻进传奇。宽松版型的棉质 LeBron "Good Intentions" 詹姆斯大童篮球T恤，致敬勒布朗的初心、那次不被理解的决定，以及最终赢来的荣耀时刻。
其他细节
- 宽松版型，结合落肩设计，打造轻松休闲外观
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IQ0684-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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