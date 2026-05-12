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LeBron "Good Intentions" 詹姆斯大童篮球T恤 - 白色

LeBron "Good Intentions"

詹姆斯大童篮球T恤

17% 折让

“决定”是勒布朗职业生涯中的一个关键时刻，但并非所有人都认同。但勇者自有天助，他的选择兑现成两枚迈阿密总冠军戒指，也把他的名字刻进传奇。宽松版型的棉质 LeBron "Good Intentions" 詹姆斯大童篮球T恤，致敬勒布朗的初心、那次不被理解的决定，以及最终赢来的荣耀时刻。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IQ0684-100

LeBron "Good Intentions"

17% 折让

“决定”是勒布朗职业生涯中的一个关键时刻，但并非所有人都认同。但勇者自有天助，他的选择兑现成两枚迈阿密总冠军戒指，也把他的名字刻进传奇。宽松版型的棉质 LeBron "Good Intentions" 詹姆斯大童篮球T恤，致敬勒布朗的初心、那次不被理解的决定，以及最终赢来的荣耀时刻。

其他细节

  • 宽松版型，结合落肩设计，打造轻松休闲外观
  • 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IQ0684-100

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