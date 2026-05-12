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LeBron "Good Intentions"
詹姆斯男子篮球T恤
11% 折让
“决定” 引发了所有人的复杂情绪。但毋庸置疑的是，那一刻引领勒布朗走向了最终目标——他的首个总冠军。LeBron "Good Intentions" 詹姆斯男子篮球T恤致敬着通往冠军之路所创造的历史。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IH8567-100
LeBron "Good Intentions"
11% 折让
“决定” 引发了所有人的复杂情绪。但毋庸置疑的是，那一刻引领勒布朗走向了最终目标——他的首个总冠军。LeBron "Good Intentions" 詹姆斯男子篮球T恤致敬着通往冠军之路所创造的历史。
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 宽松版型
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IH8567-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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