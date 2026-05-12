勒布朗·詹姆斯的传奇故事在波士顿的横幅和退役号码下展开。上半场 30 分，全场 45 分，15 次篮板和 5 次助攻，帮助热火队在 2012 年避免淘汰。LeBron "Green With Envy" Nike 詹姆斯男子篮球T恤旨在致敬那场比赛。勒布朗甩开狂热人群泼在他身上的啤酒，径直走向终结波士顿的征程。绿色，代表着嫉妒。再见，豆城。

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