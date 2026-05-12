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LeBron "Green With Envy"
Nike 詹姆斯男子篮球T恤
20% 折让
勒布朗·詹姆斯的传奇故事在波士顿的横幅和退役号码下展开。上半场 30 分，全场 45 分，15 次篮板和 5 次助攻，帮助热火队在 2012 年避免淘汰。LeBron "Green With Envy" Nike 詹姆斯男子篮球T恤旨在致敬那场比赛。勒布朗甩开狂热人群泼在他身上的啤酒，径直走向终结波士顿的征程。绿色，代表着嫉妒。再见，豆城。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH8557-010
LeBron "Green With Envy"
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勒布朗·詹姆斯的传奇故事在波士顿的横幅和退役号码下展开。上半场 30 分，全场 45 分，15 次篮板和 5 次助攻，帮助热火队在 2012 年避免淘汰。LeBron "Green With Envy" Nike 詹姆斯男子篮球T恤旨在致敬那场比赛。勒布朗甩开狂热人群泼在他身上的啤酒，径直走向终结波士顿的征程。绿色，代表着嫉妒。再见，豆城。
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 宽松版型
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH8557-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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