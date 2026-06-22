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LeBron "Green With Envy" Nike 詹姆斯男子篮球T恤 - 黑

LeBron "Green With Envy"

Nike 詹姆斯男子篮球T恤

勒布朗·詹姆斯的传奇故事在波士顿的横幅和退役号码下展开。上半场 30 分，全场 45 分，15 次篮板和 5 次助攻，帮助热火队在 2012 年避免淘汰。LeBron "Green With Envy" Nike 詹姆斯男子篮球T恤旨在致敬那场比赛。勒布朗甩开狂热人群泼在他身上的啤酒，径直走向终结波士顿的征程。绿色，代表着嫉妒。再见，豆城。


  • 显示颜色：
  • 款式： IH8557-010

LeBron "Green With Envy"

勒布朗·詹姆斯的传奇故事在波士顿的横幅和退役号码下展开。上半场 30 分，全场 45 分，15 次篮板和 5 次助攻，帮助热火队在 2012 年避免淘汰。LeBron "Green With Envy" Nike 詹姆斯男子篮球T恤旨在致敬那场比赛。勒布朗甩开狂热人群泼在他身上的啤酒，径直走向终结波士顿的征程。绿色，代表着嫉妒。再见，豆城。

其他细节

  • 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
  • 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果

产品细节

  • 宽松版型
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IH8557-010

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