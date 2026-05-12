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LeBron "Honor Society"
Nike 詹姆斯男子篮球T恤
11% 折让
早在勒布朗·詹姆斯的新秀赛季时，他便高调向 Nike 宣称，自己可以穿任何鞋打球，即便是工装靴也可以。传奇靴款 Air Zoom Generation 的配色便是受到这种自信心启发，这是詹皇的首双代表性战靴，最终在 2009 年为勒布朗带来了首个 MVP 奖杯。LeBron "Honor Society" Nike 詹姆斯男子篮球T恤旨在致敬这项令人梦寐以求的奖项。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IH8569-100
LeBron "Honor Society"
11% 折让
早在勒布朗·詹姆斯的新秀赛季时，他便高调向 Nike 宣称，自己可以穿任何鞋打球，即便是工装靴也可以。传奇靴款 Air Zoom Generation 的配色便是受到这种自信心启发，这是詹皇的首双代表性战靴，最终在 2009 年为勒布朗带来了首个 MVP 奖杯。LeBron "Honor Society" Nike 詹姆斯男子篮球T恤旨在致敬这项令人梦寐以求的奖项。
其他细节
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
产品细节
- 宽松版型
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IH8569-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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