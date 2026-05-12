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LeBron "Honor the King"
詹姆斯大童T恤
26% 折让
马丁·路德·金纪念日是 NBA 的庆祝和纪念日之一。LeBron "Honor the King" 詹姆斯大童T恤的灵感源自美国国家民权博物馆，向马丁·路德·金博士为平权而奋斗的精神致敬。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ0258-010
LeBron "Honor the King"
26% 折让
马丁·路德·金纪念日是 NBA 的庆祝和纪念日之一。LeBron "Honor the King" 詹姆斯大童T恤的灵感源自美国国家民权博物馆，向马丁·路德·金博士为平权而奋斗的精神致敬。
其他细节
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
- 落肩设计结合宽松版型，赋予T恤轻松休闲外观
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ0258-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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