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LeBron "Hurt Feelings"
Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤
20% 折让
当对方的投手在 2016 年系列赛 1-3 落后的情况下嘲讽勒布朗承受不了垃圾话时，这番话点燃了詹皇心中的斗志。接下来的事，就众所周知了。勒布朗带领骑士队从濒临出局的边缘一路逆转，最终登顶夺冠。其中最具代表性的瞬间，或许正是他职业生涯中最伟大的一次防守——在抢七大战比分胶着的关键时刻，送出那记突如其来的封盖，彻底扭转了比赛走势。LeBron "Hurt Feelings" Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤致敬这一载入史册的瞬间：克利夫兰骑士队成为联盟历史上唯一一支在 1 比 3 落后的情况下完成逆转、夺得队史首个也是唯一一个总冠军的球队。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IH8578-045
LeBron "Hurt Feelings"
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当对方的投手在 2016 年系列赛 1-3 落后的情况下嘲讽勒布朗承受不了垃圾话时，这番话点燃了詹皇心中的斗志。接下来的事，就众所周知了。勒布朗带领骑士队从濒临出局的边缘一路逆转，最终登顶夺冠。其中最具代表性的瞬间，或许正是他职业生涯中最伟大的一次防守——在抢七大战比分胶着的关键时刻，送出那记突如其来的封盖，彻底扭转了比赛走势。LeBron "Hurt Feelings" Nike 詹姆斯男子短袖篮球T恤致敬这一载入史册的瞬间：克利夫兰骑士队成为联盟历史上唯一一支在 1 比 3 落后的情况下完成逆转、夺得队史首个也是唯一一个总冠军的球队。
其他细节
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
- 采用宽松版型，结合落肩衣袖设计
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IH8578-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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