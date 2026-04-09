当对方的投手在 2016 年系列赛 1-3 落后的情况下嘲讽勒布朗承受不了垃圾话时，这番话点燃了詹皇心中的斗志。接下来的事，就众所周知了。勒布朗带领骑士队从濒临出局的边缘一路逆转，最终登顶夺冠。其中最具代表性的瞬间，或许正是他职业生涯中最伟大的一次防守——在抢七大战比分胶着的关键时刻，送出那记突如其来的封盖，彻底扭转了比赛走势。LeBron "Hurt Feelings" Nike 詹姆斯男子篮球T恤致敬这一载入史册的瞬间：克利夫兰骑士队成为联盟历史上唯一一支在 1 比 3 落后的情况下完成逆转、夺得队史首个也是唯一一个总冠军的球队。

显示颜色： 灰黑

款式： IH8578-045