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LeBron "LeBronto"
Nike 詹姆斯男子篮球T恤
20% 折让
LeBron "LeBronto" Nike 詹姆斯男子篮球T恤汲取了北方那座城市的灵感——他总是在那里粉碎对手的季后赛梦想。采用充满趣味的史前风格，一颗陨石划过苍穹，朝地球坠落而来。爬行动物元素，尽显 LeBronto 时尚风范。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IH8561-100
LeBron "LeBronto"
20% 折让
LeBron "LeBronto" Nike 詹姆斯男子篮球T恤汲取了北方那座城市的灵感——他总是在那里粉碎对手的季后赛梦想。采用充满趣味的史前风格，一颗陨石划过苍穹，朝地球坠落而来。爬行动物元素，尽显 LeBronto 时尚风范。
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 宽松版型
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IH8561-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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