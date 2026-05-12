 
第 1 张图片，共 6 张图片
LeBron "LeBronto" Nike 詹姆斯男子篮球T恤 - 白色

LeBron "LeBronto"

Nike 詹姆斯男子篮球T恤

20% 折让

LeBron "LeBronto" Nike 詹姆斯男子篮球T恤汲取了北方那座城市的灵感——他总是在那里粉碎对手的季后赛梦想。采用充满趣味的史前风格，一颗陨石划过苍穹，朝地球坠落而来。爬行动物元素，尽显 LeBronto 时尚风范。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IH8561-100

LeBron "LeBronto"

20% 折让

LeBron "LeBronto" Nike 詹姆斯男子篮球T恤汲取了北方那座城市的灵感——他总是在那里粉碎对手的季后赛梦想。采用充满趣味的史前风格，一颗陨石划过苍穹，朝地球坠落而来。爬行动物元素，尽显 LeBronto 时尚风范。

其他细节

  • 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
  • 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果

产品细节

  • 宽松版型
  • 罗纹衣领
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IH8561-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。