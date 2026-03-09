2014年，勒布朗戴上一副碳纤维面具保护自己骨折的鼻梁，那之后他化身为“一头截然不同的野兽”，创下了至今仍未被打破的单场得分记录。LeBron "Masked Menace" 詹姆斯大童篮球T恤旨在向勒布朗的另一面致敬，他戴着黑色面具，像火焰般席卷全场。

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款式： IQ0260-045