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LeBron "Masked Menace"
詹姆斯大童篮球T恤
17% 折让
2014年，勒布朗戴上一副碳纤维面具保护自己骨折的鼻梁，那之后他化身为“一头截然不同的野兽”，创下了至今仍未被打破的单场得分记录。LeBron "Masked Menace" 詹姆斯大童篮球T恤旨在向勒布朗的另一面致敬，他戴着黑色面具，像火焰般席卷全场。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IQ0260-045
LeBron "Masked Menace"
17% 折让
2014年，勒布朗戴上一副碳纤维面具保护自己骨折的鼻梁，那之后他化身为“一头截然不同的野兽”，创下了至今仍未被打破的单场得分记录。LeBron "Masked Menace" 詹姆斯大童篮球T恤旨在向勒布朗的另一面致敬，他戴着黑色面具，像火焰般席卷全场。
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，塑就轻松休闲外观
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IQ0260-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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