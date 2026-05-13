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LeBron "Masked Menace" 詹姆斯大童篮球T恤 - 灰黑

LeBron "Masked Menace"

詹姆斯大童篮球T恤

17% 折让

2014年，勒布朗戴上一副碳纤维面具保护自己骨折的鼻梁，那之后他化身为“一头截然不同的野兽”，创下了至今仍未被打破的单场得分记录。LeBron "Masked Menace" 詹姆斯大童篮球T恤旨在向勒布朗的另一面致敬，他戴着黑色面具，像火焰般席卷全场。


  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： IQ0260-045

LeBron "Masked Menace"

17% 折让

2014年，勒布朗戴上一副碳纤维面具保护自己骨折的鼻梁，那之后他化身为“一头截然不同的野兽”，创下了至今仍未被打破的单场得分记录。LeBron "Masked Menace" 詹姆斯大童篮球T恤旨在向勒布朗的另一面致敬，他戴着黑色面具，像火焰般席卷全场。

其他细节

  • 落肩衣袖结合宽松版型，塑就轻松休闲外观
  • 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： IQ0260-045

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