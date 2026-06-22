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LeBron "Masked Menace"
詹姆斯男子篮球T恤
面具詹所向披靡，宛若天选之势。LeBron "Masked Menace" 詹姆斯男子篮球T恤旨在纪念他的精彩表现，落肩衣袖结合宽松版型，塑就宽松随性的穿着感。针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IH8565-045
LeBron "Masked Menace"
面具詹所向披靡，宛若天选之势。LeBron "Masked Menace" 詹姆斯男子篮球T恤旨在纪念他的精彩表现，落肩衣袖结合宽松版型，塑就宽松随性的穿着感。针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果。
产品细节
- 宽松版型
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IH8565-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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