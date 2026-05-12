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LeBron "Masked Menace"
Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球连帽衫
20% 折让
面具詹所向披靡，宛若天选之势。LeBron "Masked Menace" Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球连帽衫采用 Therma-FIT 技术，助你在球场上保持温暖，同时彰显其精彩表现。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IH8845-045
LeBron "Masked Menace"
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面具詹所向披靡，宛若天选之势。LeBron "Masked Menace" Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球连帽衫采用 Therma-FIT 技术，助你在球场上保持温暖，同时彰显其精彩表现。
其他细节
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
产品细节
- 反面加绒保暖面料
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 背面梭织标签
- 面料/连帽里料：52% 聚酯纤维/48% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IH8845-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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