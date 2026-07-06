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LeBron "Motor King"
Nike 詹姆斯男子篮球短袖T恤
20% 折让
勒布朗在汽车城底特律的季后赛中突破自我，创造了季后赛史上最令人难忘的时刻之一。在整场比赛中，勒布朗共拿下 48 分，包办了骑士队最后 30 分中的 29 分，以及包揽了球队连续得到的 25 分。克利夫兰骑士队在加时赛中两次获胜，不仅首次进入总决赛，而且让篮球世界知道詹皇已经到来。LeBron "Motor King" Nike 詹姆斯男子篮球短袖T恤旨在纪念那场赛事及系列赛的辉煌时刻。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IH8559-045
LeBron "Motor King"
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勒布朗在汽车城底特律的季后赛中突破自我，创造了季后赛史上最令人难忘的时刻之一。在整场比赛中，勒布朗共拿下 48 分，包办了骑士队最后 30 分中的 29 分，以及包揽了球队连续得到的 25 分。克利夫兰骑士队在加时赛中两次获胜，不仅首次进入总决赛，而且让篮球世界知道詹皇已经到来。LeBron "Motor King" Nike 詹姆斯男子篮球短袖T恤旨在纪念那场赛事及系列赛的辉煌时刻。
其他细节
- 采用宽松版型，结合落肩衣袖设计
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IH8559-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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